Ucraina: ancora scritte 'Z' in pieno centro a Sesto S. Giovanni

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - A Sesto San Giovanni, la cittadina alle porte di Milano, su una vetrina nel centralissima piazza IV novembre e su alcune colonne di una via adiacente, è ricomparsa la scritta 'Z' tracciata dalla "stessa mano che aveva colpito" lo scorso marzo "in quel caso accompagnata dallo slogan 'Zelensky Juden, Zelensky ebreo". A renderlo noto è il gruppo civico "Un senso per Sesto" sottolineando che si tratta di "una provocazione inneggiante all'invasione russa dell'Ucraina, una sfida ripetuta, in una piazza centralissima che dovrebbe essere costantemente sorvegliata".

Come ha spiegato Alberto Bruno, esponente del gruppo e candidato per la coalizione di centro sinistra alle prossime elezioni comunali, la 'Z' è stata "pennellata" dalla stessa persona che ha agito due mesi fa. Ora, prosegue il comunicato, ci si augura che le telecamere di sorveglianza della zona consentano di individuare i responsabili. (ANSA).