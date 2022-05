Sul Lago di Iseo il primo festival del Pesce povero

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Si apre oggi il primo 'Festival del Pesce Povero' a Clusane d'Iseo (Brescia), tre giorni di degustazioni, manifestazioni e convegni che hanno al centro il turismo, la gastronomia, l'enologia, il territorio lacustre e i suoi protagonisti: luccio, tinca, carpa, cavedano, e soprattutto il siluro. "Un evento - spiegano gli organizzatori - che ha il patrocinio di Regione Lombardia, del Consorzio per la tutela del Franciacorta, del Comune di Iseo, della Comunità Montana del Sebino Bresciano, pensato per sostenere la pesca di professione, promuovere il Sebino e, soprattutto, per cercare di trasformare il pesce siluro da problema in potenzialità per il territorio".

Ieri sera, a Castello Oldofredi, un evento di carattere storico e scientifico, ovvero il convegno "Sua Maestà il Sebino: storia, tradizioni, attualità", in cui si è parlato delle antiche tecniche di pesca, e con tecnici dell'Ats anche del pesce alloctono che ormai da anni popola le acque dl lago d'Iseo e dei fiumi bresciani e non solo. L'evento entra nel vivo oggi a partire dalle 13.30 al Castello del Carmagnola di Clusane d'Iseo, con ingresso libero per il pubblico dove cuochi e studenti delle scuole alberghiere del Bresciano e del Veneto si cimenteranno nello show-cooking del siluro.

L'inaugurazione del Festival è prevista alle 16.45 sul lungolago di Clusane, seguita dalle 17 alle 19, sempre sul lungolago dalla degustazione "il Franciacorta incontra il Pesce Siluro". La domenica, infine, si svolgeranno la sagra del pesce fritto e un mercatino artigianale. (ANSA).