Milano: con Area B 25.726 sanzioni emesse nel 2021

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Nel 2021 sono state 25.726 (per un valore di 2.135.258 euro) le multe emesse in seguito alle rilevazioni delle telecamere di Area B ai veicoli che non potevano entrare nella ztl che corrisponde quasi a tutta la città. Nel 2019 sono state 6.249 le sanzioni emesse con un importo dovuto pari a 518.667 euro, nel 2020 sono state 5.072 corrispondenti a 420.976 euro e nel 2022, dato riferito dal primo gennaio al 17 marzo, sono state 9.436 pari a 783.188 euro.

Il dato del 2020 e del 2021 è influenzato dalle misure prese in conseguenza dell'emergenza sanitaria del Covid che ha portato a sospendere sostanzialmente Area B da marzo 2020 all'inizio di giugno 2021. I dati sono stati diffusi dal Comune in occasione dell'avvio del completo esercizio di Area B di cui sono tutte attive le telecamere. Ad aprile è terminato il ciclo di pre-esercizio delle ultime telecamere installate portando a 188 il numero di varchi funzionanti: il perimetro è ora completamente chiuso e consente un monitoraggio completo sugli ingressi veicolari nella ztl.

Ad aprile, secondo dati di Amat (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio), sono stati rilevati una media di 614 mila transiti medi per giorno, di cui lo 0,9%, circa 5.600 ingressi, è riferibile a quelli in deroga al divieto ambientale che utilizzano i 50 ingressi annui consentiti. Nel corso del primo giorno di funzionamento di tutti i 188 varchi di monitoraggio, lo scorso 20 aprile, sono stati registrati circa 650 mila ingressi, corrispondenti a 400 mila veicoli differenti. Dei transiti rilevati ai varchi di Area B, nel mese di febbraio, risulta che per la maggior parte si tratta di veicoli a benzina (41%) seguiti dai diesel (38%). A maggiore distanza i bi-fuel (19%), mentre le auto ibride ed elettriche sono entrambe all'1%.

(ANSA).