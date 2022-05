Ladro in casa, 84enne lo scopre e lo fa fuggire

(ANSA) - LECCO, 07 MAG - Un coraggioso pensionato di 84 anni, resosi conto che un ladro era entrato in casa sua nel cuore della notte, lo ha inseguito ed è riuscito anche a colpirlo prima che riuscisse a fuggire. E' accaduto l'altra notte a Montevecchia, centro collinare nel cuore della Brianza, in provincia di Lecco.

L'ultraottantenne ha inseguito il ladro fino alla finestra da cui tentava di fuggire e lo ha agguantato per la tuta, dandogli un ceffone. Il ladro, però, è riuscito a scappare, ma a mani vuote.

Erano le 2.20 di notte, quando l'uomo ha sentito un rumore, come qualcosa che sbatteva. Così, si è alzato ed è andato in bagno, notando però un'ombra attraversare davanti alla porta, e dirigersi verso il cucinino, chiudendosi dietro la porta scorrevole. Il pensionato senza pensarci due volte, ha raggiunto a sua volta la cucina e se lo è trovato davanti.

Magro, con una tuta molto aderente e scura, cappuccio sulla testa e una mascherina sulla faccia, il giovane è subito fuggito. L'anziano, d'istinto, lo ha inseguito, tentando di afferrarlo per la tuta, mentre saltava nel prato, da un'altezza di quattro metri. Poi è fuggito, imprecando in una lingua straniera. A quel punto l'ottantenne ha chiamato i carabinieri, ed è stato anche rimproverato per essersi esposto a uno scontro con il ladro. (ANSA).