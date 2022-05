Ambiente: a Pavia manifestazione per salvare il Ticino

(ANSA) - PAVIA, 07 MAG - Le società remiere di Pavia hanno organizzato oggi pomeriggio una manifestazione fluviale per richiamare l'attenzione delle autorità e dei cittadini sullo stato del Ticino e delle sue rive. Una situazione che si è aggravata con la prolungata siccità degli ultimi mesi.

L'evento aveva come titolo "Il Ticino è Pavia - Pavia è il Ticino". Numerose imbarcazioni (canoe, barcè, barche a motore) hanno effettuato una discesa fluviale dalla sede nautica del Cus Pavia sino alla spiaggia a valle del Ponte Coperto, dove è stato effettuato il ritrovo finale accanto al monumento alla Lavandaia. Altri cittadini hanno seguito il corteo dalla riva, percorrendo il tragitto a piedi o in bicicletta.

"Chiediamo al Comune di Pavia un tavolo permanente - è la richiesta degli organizzatori - al quale partecipino tutti gli enti che hanno potere decisionale su alveo e rive del Ticino.

Alcune delle problematiche che interessano il fiume, come il livello dell'acqua, sono difficilmente affrontabili. Altre, come la regolamentazione delle uscite delle imbarcazioni e il decoro delle rive, possono invece trovare una soluzione". (ANSA).