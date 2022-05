Al Castello Sforzesco sfila il 'Defilè della Rinascita'

Lunghi abiti floreali, trucco vivace e orchidee e rose che incorniciano il viso. Emozione e commozione per i tanti milanesi che hanno assistito alla sfilata "Il Défilé della Rinascita", un progetto ideato dall'Associazione Oncologica San Bassiano Odv e da Raptus&Rose, realizzato nell'ambito della 'Civil Week', con Corriere della Sera in collaborazione con L'Oréal Italia e con la partecipazione di 'Acto Lombardia' e 'La forza e il sorriso Onlus', la onlus patrocinata da 'Cosmetica Italia' che da 15 anni aiuta le donne che affrontano le terapie oncologiche a ritrovare benessere e autostima attraverso il make-up. L'evento, che si è tenuto in uno dei cortili del castello Sforzesco, ha visto protagoniste, nel ruolo di modelle, alcune pazienti seguite dall'associazione, insieme ad alcune delle loro dottoresse e infermiere e donne della società civile.

All'iniziativa di questo pomeriggio, che si è svolto con la direzione artistica di Silvia Bisconti, ha partecipato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.