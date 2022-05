Pausa pranzo in Argentina: nuova proposta del Porteno Gourmet

Con la ripresa del turismo a Milano e del lavoro “in presenza” anche il momento del pranzo torna protagonista della vita gastronomica della città. Per questa ragione il ristorante Porteno Gourmet ha presentato una nuova proposta che unisce la tipica cucina argentina alle esigenza di trovare piatti gustosi, ma anche adatti ad un consumo più rapido e leggero come quello del lunch.

I grandi classici restano un punto fermo del menu con Empanadas ripiene di roast beef di manzo tagliato al coltello, le tipiche “Mollejas Salteadas”, animelle con porri e Chardonnay e a seguire i più celebri tagli di carne cotti alla “Parrilla” ovvero alla brace, come la gustosa Entrana. La novità sono i primi piatti e le insalatone, modello italiano ma sempre di ispirazione sud americana, adatte a diventare piatto unico. Ragù di carne argentina o paccheri al pomodoro con sfilacciato di faraona.

Tra le insalate, la “Caesar destrutturata” e non manca il pesce con il ”Salmone della Patagonia, con guacamole”. Per concludere il tipico “dulce de leche” caratterizza i dessert. Cantina che privilegia i vitigni argentini come Malbec e Torrontes. Alle pareti le foto di Buenos Aires, del Tango e del Gioco del Polo, creano un’atmosfera particolare e coinvolgente.