Mostre: a casa Emergency reportage 'all'ombra del baobab'

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Dall'Atlantico al Mar Rosso, è una traversata dell'Africa in orizzontale, lungo la catena degli ospedali di Emergency, quella proposta dalla mostra fotografica "All'ombra del Baobab" della fotogiornalista e reporter Monika Bulaj, che si terrà dal 9 al 22 maggio a Milano presso Casa Emergency.

"In questo reportage - dichiara la fotoreporter -racconto storie come quella di Aisha, dall'esofago bruciato dalla soda caustica, che insegna a nutrirsi ai bambini, vittime come lei, di un progetto per le madri delle bidonville, disegnato a tavolino in Europa: la produzione del sapone con un 'veleno a portata di mano'. Sfide come quella del viaggio trans africano di Aminata per sostituire le valvole del cuore minato da un'infezione da streptococco non curata. E, ancora, la rinascita di Ibrahim in Sud Darfur, dopo l'ennesima trasfusione dovuta all'anemia falciforme, la spietata risposta a una continua esposizione alla malaria." Il reportage è anche un viaggio attraverso i progetti dell'ANME (African Network of Medical Excellence), la rete sanitaria di Emergency nata con l'obiettivo di costruire Centri medici d'eccellenza gratuiti in tutta l'Africa.

Della rete fanno parte il Centro Salam di cardiochirurgia a Khartoum, in Sudan, e il Centro di chirurgia pediatrica di Entebbe, progettato da Renzo Piano in Uganda. In questi ospedali vengono curati gratuitamente pazienti che arrivano da tutto il continente con patologie specifiche che troverebbero difficilmente cura in Africa. (ANSA).