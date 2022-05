Mostra: la 'Napoli svelata' di Alex Trusty a Milano

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - La scala di Giulio Ulisse Arata è l'immagine guida della mostra di Alex Trusty Naples Sense of Place, a cura di Luciano Bolzoni, ospitata alla Fondazione Stelline di Milano dall'8 al 29 maggio 2022.

Naples Sense of Place - viene anticipato - è un lavoro che definisce immediatamente quale sia il senso di questa città, una Napoli alla quale il fotografo dedica uno sguardo privilegiato, ricco di sensazioni e di emozioni che si diluiscono in ogni singola visione dei suoi spazi. In questo progetto fotografico, l'autore cerca sempre il senso del luogo attraverso un dialogo in equilibrio tra lo spazio singolo inquadrato e il suo collocamento nel grandioso paesaggio della città.

La fotografia diventa il racconto di una città che genera nuove visioni, paesaggi dove i colori di Napoli, i suoi incroci sociali, si fondono in un cromatismo che ha nel bianco e nero il valore dello sguardo proprio del fotografo. Così la scala di Giulio Ulisse Arata, grande architetto attivo anche a Milano, rivela questa rampa ingrandita in un occhio che si perde salendo privo di umanità apparente, vertiginosamente svuotata dai tanti passi che l'hanno percorsa.

Accompagna la mostra la monografia Naples Sense of Place, edito da Artem. (ANSA).