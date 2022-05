Mondrian dalla mostra al Mudec alla strada come murales

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Dal Mudec - dove è stata in mostra fino a poco fa - alla strada, l'opera di Piet Mondrian diventa un progetto di arte pubblica, un'opera di neo-muralismo ispirata proprio alla produzione artistica del pittore olandese, realizzata dal conterraneo Zedz.

Il nuovo murale - in fase di lavorazione - si affaccia su piazza Angilberto II, nel cuore del quartiere di Corvetto, Municipio 4. Il murale verrà presentato lunedì 9 maggio alle 12:30, e l'artista racconterà la sua opera al pubblico presso l'Auditorium del Mudec lo stesso 9 maggio alle 19.

Oltre a essere già noto per aver appreso e reinventato la lezione di Mondrian, l'olandese Zedz è anche riconosciuto come uno tra i più importanti street artist internazionali.

Il Murale di piazza Angilberto inaugura un appuntamento fisso annuale, in cui il Mudec sarà uno dei principali attori della valorizzazione dell'arte urbana. Un percorso che il Museo delle Culture sta conducendo da tempo sull'arte pubblica in coerenza con la visione del Comune di Milano, il primo in Italia ad avere un Ufficio Arte negli Spazi pubblici, oggi situato al Mudec, e diretto da Marina Pugliese.

Il murale di Zedz rappresenta anche la finalizzazione artistica dell'area di p.zza Angilberto II, appena rigenerata.

Nel 2022 è stata infatti completata la trasformazione definitiva della piazza, in precedenza un semplice incrocio e ora dotata di nuove aree verdi e un rinnovato arredo urbano, con marciapiedi più larghi per sedute, tavoli da pingpong, piante e rastrelliere per biciclette. (ANSA).