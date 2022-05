Milano, una tre-giorni dedicata alla Mixology

Dall’8 al 10 maggio 2022 Milano sarà capitale del mondo cocktail, con la prima edizione di MIxology Experience presso il Superstudio Maxi di Milano (via Moncucco 35, M2 Famagosta -www.mixologyexperience.it). La tre-giorni andrà quindi a riunire in un unico contesto il panorama dei prodotti che compongono il grande mosaico della miscelazione di qualità: si tratta di un percorso strutturato in aree tematiche che accoglieranno gli espositori della bar industry nazionale, quali importatori, distributori e produttori tra i più quotati e specializzati del settore beverage.

All’area centrale, dedicata alle presenze corporate delle aziende di spirits, si affiancheranno diversi percorsi specifici e collaterali: da “Aperitivi&Co Experience” con amari, bitter e vermouth; liquori, elisir e vini fortificati ad “Agave Experience” con tequila e mezcal; poi Spirits Experience (grandi distillati con focus su materie prime e territori), “Juniper Experience” dedicato il mondo del gin; “Sugarcane Experience” (grandi rum da meditazione, rum da miscelazione e cachaça); “Malt&Gran Experience” con whisky&whiskey dal mondo.

Non mancheranno sezioni dedicate al maggior distillato italiano, la grappa, al mondo della mixology legata al caffè e, non da ultimo, alla birra che da soft drink si trasforma in un ‘nuovo protagonista’ della miscelazione moderna. A completare il programma, una serie di seminari e master class, con lezioni frontali tenuti dai professionisti e una branded seminar room con un programma di seminari tenuti dalle aziende e dai brand presenti che organizzeranno degustazioni guidate e tavole rotonde. L’ingresso è vietato ai minorenni, anche se accompagnati.