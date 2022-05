Fuorisalone: Ikea Festival al Base di Milano

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Quest'anno, in occasione della Design Week, Ikea sarà presente a Base Milano dal 6 al 12 giugno con Ikea Festival. Un palinsesto ricco di eventi per raccontare il futuro del retail e del design. "Il Fuorisalone - afferma Marcus Engman, Chief Creative Officer di Ingka Group - è un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di design. Dopo due lunghi anni di assenza, siamo entusiasti di tornare con una settimana di appuntamenti in cui vivere a pieno lo spirito unico di Ikea". Le diverse giornate del Festival saranno dedicate alle preview delle prossime collezioni e ad incontri in compagnia di collaboratori di lunga data e designer di talento legati al brand. Sarà inoltre possibile vivere esperienze musicali ed eventi serali con artisti internazionali. "Siamo felici di essere tornati a Milano quest'anno, con il desiderio di condividere e ritrovare l'ispirazione e l'ottimismo necessari per la vita di tutti i giorni", afferma Fredrika Inger, Global Range Manager di Ikea of Sweden. "Non vediamo l'ora di vivere momenti preziosi dedicati al design e alla vita a casa e di dare alcune anticipazioni sui prodotti in arrivo: ben progettati, di valore e accessibili". Per tutta la settimana, nell'area coperta, sarà possibile visitare Ögonblick - A Life at home exhibition, una istallazione fisica e digitale che si ispira ad H22. E' un progetto che ha preso vita ad Helsingborg, in Svezia, al quale Ikea partecipa con l'obiettivo di costruire "la città sostenibile del futuro".

(ANSA).