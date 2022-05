Arcade Fire, unica data a Milano il 17 settembre

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Si chiama 'We' il nuovo e sesto album degli Arcade Fire, che esce il 6 maggio a distanza di cinque anni dal precedente progetto discografico "Everything Now". La rock band canadese ha annunciato anche il ritorno dal vivo con un tour autunnale che toccherà l'Italia, con una sola data, il 17 settembre al Mediolanum Forum di Assago - Milano. Gli Arcade Fire partiranno in tour il 30 agosto da Dublino e proseguiranno fino al primo dicembre, con la data a Toronto.

Ospite speciale per le date in Europa e nel Regno Unito sarà Feist, mentre per il Nord America Beck suonerà uno speciale set acustico. I biglietti per i live saranno in vendita da venerdì 13 maggio. Gli Arcade Fire si sono uniti con PLUS1 così che per ogni biglietto venduto, $1/£1/€1 andrà a Kanpe, a sostegno del loro lavoro per le comunità più vulnerabili di Haiti. In un'epopea concisa di 40 minuti, ispirata sia dalle forze che provocano l'allontanamento tra le persone che si amano, sia dall'urgenza di superarle, 'We' delinea un viaggio catartico che parte dall'oscurità e arriva alla luce: un percorso formato da sette canzoni divise in due parti distinte, la prima "I", che incanala la paura e la solitudine dell'isolamento, e la seconda "WE" che esprime la gioia e il potere del contatto. Sulla copertina dell'album, la fotografia di un occhio umano, realizzata dall'artista JR, rievoca Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea. (ANSA).