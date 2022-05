Fisico Faggin,coscienza fa la differenza tra uomo e macchina

(ANSA) - PAVIA, 05 MAG - "La scienza oggi non ha capito niente della coscienza, ovvero dell'esperienza senziente che ci differenzia dalle macchine. Cari ragazzi, non fatevi ingannare da chi ci vuole paragonare alle macchine: così facendo smettiamo di credere nel nostro infinito potenziale, quello che abbiamo dentro di noi".

Federico Faggin, inventore del microprocessore e definito a livello mondiale "L'uomo che ha inventato il presente", ha incontrato oggi gli studenti dell'istituto Taramelli-Foscolo nell'aula magna del liceo classico di Pavia. Con un linguaggio semplice e alla portata di tutti, il fisico, imprenditore e inventore, premiato anche alla Casa Bianca da Barack Obama per le sue scoperte in campo tecnologico, ha illustrato la sua esperienza di vita e professionale, ed ha anche squarciato un velo sul rapporto scienza-spiritualità e per certi versi anche scienza-filosofia e scienza-religione.

Due ore intense, durante le quali Faggin, presentato dalla dirigente del liceo, Silvana Fossati, e da Nicola Procaccio, di Intel, ha spiegato agli studenti come sia impossibile accontentarsi delle spiegazioni scientifiche di oggi per capire cosa muove l'uomo. "Ciò che fa la differenza è la coscienza - ha detto il fisico, classe 1941, nato a Vicenza e naturalizzato americano -. L'uomo è formato da testa, pancia e cuore ed è proprio quest'ultimo a dettarci la giusta direzione, ma non solo. La coscienza, che io ritengo preesistente ad ogni uomo, è l'aspetto generativo della realtà che viviamo nel presente e, come sostengono diverse religioni, ci permette di non morire mai; muore il nostro corpo mortale ma non la coscienza che esiste prima di esso". (ANSA).