Epatiti: Moratti, forma ignota ma siamo attrezzati

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Si tratta di una forma "non nota in nessun Paese dell'Unione europea" quella di epatite riscontrata nei bambini in Lombardia, ma "siamo attrezzati per seguirla". Lo ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva all'ospedale San Paolo di Milano. "Non è nota la causa" dei casi registrati, "nove a ieri" nella regione, che si trovano "sotto osservazione". La vicepresidente ha assicurato: "Stiamo lavorando a livello epidemiologico per seguire e capire quale sia la causa". (ANSA).