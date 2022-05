Consapevole ed etico, il consumatore beauty del 2030

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Più consapevole, attento ai valori etici, probabilmente con meno tempo a disposizione. E quasi sempre già informato sul prodotto. È il ritratto del consumatore del beauty del 2030, "figlio" della pandemia, del lockdown, del boom del digitale e anche delle battaglie etiche e sociali di questi anni. A raccontato è la prima edizione della Milano Beauty Week, con un beauty talk dedicato che ha provato disegnare i profili di chi tra dieci anni si avvicinerà all'acquisto di un rossetto o di un bagnoschiuma.

"Il consumatore di cosmetici del futuro verrà da una vera rivoluzione - racconta il responsabile del Centro Studi di Cosmetica Italia, Gian Andrea Positano - Tra pandemia e lockdown abbiamo assistito a una tale accelerata, che in 18 mesi si sono concretizzati cambiamenti che attendevano in 5-10 anni".

Ricordando che tra dieci anni, sulla ribalta dei consumatori "forti" saliranno prepotentemente i ragazzi oggi della Generazione Z (ovvero quelli nati tra il 1995 e il 2010), si consoliderannoi canoni di bellezza pre-Covid, dal trucco invisibile alla bellezza naturale. Allentate le restrizioni per prevenire la diffusione del virus, l'attenzione tornerà sul trucco viso. Per le pelli irritate e sollecitate dai lunghi periodi con la mascherina, si porrà l'attenzione su texture delicate e funzionali. "Il claim 'idratante' sarà fondamentale e coprirà il 55% dei prodotti per il trucco, quando solo cinque anni fa non esisteva". Già oggi il 14% della Generazione Zeta pone poi massima attenzione verso ingredienti sicuri e di derivazione naturale, E il 50% percepisce la bellezza attraverso l'igiene e la cura di sé. "Cercheranno prodotti a orientamento naturale - conclude Positano - beauty routine minimaliste" e senza più tutto il tempo del lockdown da dedicare alla cura di se', "si tornerà prepotentemente ai cosmetici multifunzionali".

