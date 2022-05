Aiutano anziana sul bus ma la derubano, denunciate

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Due borseggiatrici abituali, di 25 e 29 anni, entrambe bosniache, con numerosi precedenti e un divieto di dimora in città, sono indagate per un presunto furto pluriaggravato e indebito utilizzo delle carte di credito dopo la denuncia di una 90enne a Milano. Le indagini sono state svolte dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro: "Agli inizi di aprile, la vittima, mentre era in procinto di salire sulla linea bus 91 - si legge in una nota - è stata avvicinata dalle due donne, le quali hanno iniziato a farle diverse domande per distrarla e a toccarla insistentemente con la scusa di aiutarla per poi riuscire a sottrarle dalla borsa il portafogli con carte di credito e bancomat. Subito dopo il furto, le donne, dopo avere individuato anche il pin del bancomat, sono riuscite ad effettuare otto transazioni in due esercizi commerciali e una banca, riuscendo complessivamente a spendere e prelevare circa 2.000 euro". I poliziotti sono riusciti a ricostruire tutta la catena di eventi estrapolando le immagini delle varie telecamere presenti sui bus e in città e a riconoscere e individuare le due, che erano già state arrestate per un altro furto ai danni di anziani, sempre a bordo della stessa linea bus, più volte al centro, a Milano, di analoghi episodi di cronaca. (ANSA).