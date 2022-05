Energia: Fontana, chiesto a governo di rimodulare il Pnrr

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Noi abbiamo chiesto al Governo di rimodulare il Pnrr per realizzare tali interventi, per il momento non ha intenzione di farlo, ma si impegna a recuperare altre risorse in Europa": lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana a Codogno (Lodi), a margine del convegno 'Biometano in agricoltura: sfide e prospettive future', in merito alla possibilità di chiedere una revisione del Pnrr per promuovere azioni finalizzate all'autonomia energetica. (ANSA).