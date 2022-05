Baby gang: violenze nel Comasco, quattro arresti

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - I carabinieri della Compagnia di Cantù hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a Cantù e a Milano emessa nei confronti di quatto ragazzi, da poco maggiorenni. accusati di far parte di una baby gang responsabile di rapine e violenze nel Comasco. Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Como sono indagati per rapina, lesioni aggravate e danneggiamento mentre altri minori sono stai denunciati.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Cantù hanno accertato lesioni aggravate nei confronti di tre coetanei, i quali, nei pressi un locale di Mariano Comense, nella serata tra il 13 e il 14 novembre del 2021, erano stati aggrediti con calci e pugni e avevano avuto danneggiata l'autovettura. Uno dei ragazzi aveva riportato lesioni giudicate guaribili in più di 40 giorni; Gli indagati avevano anche messo a segno una rapina nel parco giochi di Cantù, il 9 febbraio scorso, ai danni di un quindicenne al quale, dopo essere stato immobilizzato con violenza, era stato rubato uno scalda-collo.

Nell'ambito dell'operazione sono state eseguite perquisizioni domiciliari a carico di tutti gli indagati.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati portati nelle case circondariali di Como e Milano. (ANSA).