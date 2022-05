Allianz: presentata la nuova edizione del Talent Program

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Presentata la nuova edizione dell'Allianz Talent Program in Finance, Insurance and New Technologies, il Graduate Program esclusivo di Allianz Spa, la Compagnia di assicurazione guidata dall'amministratore delegato Giacomo Campora.

Contemporaneamente alle selezioni delle candidature per la nuova edizione del Master - che inizierà nell'autunno del 2022 - presso la Torre Allianz di Milano si è svolta la cerimonia di graduation, dopo i due anni di studi, dei primi 31 diplomati dell'Allianz Talent Program, tutti giovani di talento assunti dal Gruppo Allianz in Italia nel 2020, e di cui 16 partecipanti al Master in Big Data Science e 15 al Master in Finance, Insurance and New Technologies, curati dal Politecnico di Milano e dal Cefriel.

"Crediamo che grazie a questa ulteriore opportunità - commenta Letizia Barbi, direttore delle Risorse umane di Allianz spa - i giovani talenti assunti potranno sperimentare e apprendere l'applicazione sempre più sofisticata degli strumenti quantitativi in ambito finanziario e assicurativo, operando in un contesto organizzativo evoluto e di respiro internazionale".

