Accende una sigaretta e muore nell'incendio dell'abitazione

(ANSA) - PAVIA, 04 MAG - Una donna di 84 anni è morta ieri a Pizzale (Pavia), in Oltrepò Pavese, intossicata dal fumo provocato dall'incendio della sua abitazione.

Quando è scattato l'allarme, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno portato l'anziana fuori dalla casa, ma ormai non c'era più nulla da fare. Dai primi accertamenti sembra che la 84enne abbia acceso una sigaretta mentre era sdraiata e si sia poi addormentata, lasciandolo che il mozzicone cadesse sul letto. Non si esclude anche l'ipotesi di un corto circuito.

La figlia, che viveva con lei, si era assentata brevemente, per andare in farmacia. Il fumo ha invaso l'abitazione e si è rivelato fatale per l'anziana. La casa è stata quasi completamente distrutta dalle fiamme, che sono state spente ieri sera dai vigili del fuoco. (ANSA).