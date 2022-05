Ucraina: Fabio Fazio battitore per asta benefica a Milano

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Soggiornare negli appartamenti preferiti da Churchill e Verdi, appendere in casa il Derain appartenuto allo storico dell'arte e scrittore Maurice Rheims o una litografia acquarellata da Dario Fo: sarà possibile grazie a 'Un'Arca per l'Ucraina', la charity auction organizzata da Cambi Casa d'aste in collaborazione con Fondazione Progetto Arca Onlus. Nella sede milanese della Casa d'Aste, la maison batterà i lotti il prossimo 9 maggio insieme a Fabio Fazio.

Cambi ha deciso di sostenere lo sforzo avviato da Fondazione Progetto Arca Onlus con un'asta dal catalogo speciale frutto della generosità di importanti donatori. Il progetto, a cura di Marco Di Gregorio, vede un insieme di lotti molto vario, dalle opere d'arte ai soggiorni in hotel. In catalogo è presente una litografia acquerellata di Dario Fo (Stima: 100 - 300 €), insieme a un'opera di Luca Monterastelli donata dalla Galleria Lia Rumma (Stima: 3.000 - 8.000), una di Lorenzo Mattotti donata dalla Galleria Nuages (Stima: 5.000 - 15.000), mentre Galleria Ribot partecipa con un'opera di Marco Reichert (Stima: 300 - 1.000 €). Accanto alle opere d'arte anche abiti su misura, profumi, vini e visite esclusive del FAI.

Il ricavato della vendita verrà devoluto a Fondazione Progetto Arca Onlus. In caso di aggiudicazione, non ci saranno commissioni aggiuntive e l'importo sarà deducibile in sede di dichiarazione dei redditi. (ANSA).