Tedder ha la laringite, rinviati show OneRepublic

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Ryan Tedder, il frontman degli OneRepublic, è stato colpito da una laringite e per questo motivo non potrà esibirsi come previsto stasera a Padova e domani a Milano. Lo comunicano gli organizzatori, spiegando di essere già al lavoro insieme alla band americana per riprogrammare gli show italiani. Maggiori informazioni - conclude la nota - verranno comunicate appena possibile.

Stasera la band doveva esibirsi alla Kioene Arena di Padova, domani al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, nell'ambito del suo tour europeo partito il 19 aprile da Dusseldorf. (ANSA).