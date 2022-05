Teatro: dal Giappone a Milano il Macbeth stile 'Noh'

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - "Divertente è triste, triste è divertente": così la compagnia teatrale femminile giapponese Syake-Speare presenta il Macbeth che porterà in scena, nello Spazio Teatro No'hma di Milano, domani e il 5 maggio, per il Premio Internazionale "Il Teatro Nudo" di Teresa Pomodoro.

La versione in stile "Noh contemporaneo" della tragedia shakespeariana è rivista infatti in chiave umoristica, intervallata da momenti teatrali comici, detti Kyogen.

Il teatro Noh, nato in Giappone nel XIV secolo, propone testi costruiti in modo da poter essere interpretati liberamente e prevede l'utilizzo di maschere caratteristiche, con personaggi mascherati in ruoli sia maschili che femminili, proprio come succedeva per il teatro di Shakespeare. Le attrici di Syake-Speare useranno dinamicamente il loro corpo come una tela bianca, creando pezzi originali in una serata che, come sempre al No'hma, è a ingresso gratuito.