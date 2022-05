Musica: dopo 3 anni torna il Mi Ami Festival

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - A distanza di tre anni dall'ultima edizione in presenza, dal 27 al 29 maggio torna all'Idroscalo di Milano il Mi Ami Festival, alla sua 16esima edizione. Il festival organizzato da Rockit.it e dall'agenzia creativa Better Days ospiterà oltre 90 artisti su 4 palchi, da Iosonouncane a Venerus, da Alan Sorrenti a Meg.

A dirigere il festival Carlo Pastore e Stefano Bottura, che spiega "la nostra missione è sempre stata quella di far incontrare, ispirare, connettere, attivare e sognare le persone; far tornare la voglia di ascoltare musica nuova e baciarsi tra sconosciuti, che sono le scintille generatrici più potenti che ci sono. MI AMI vuole riaccendere la Voglia di Vita e di Futuro, vuole tornare a far rifluire energia e speranza. Come dire: un bel rito collettivo contro la Paura, una festa per tornare a vivere e crederci e innamorarsi e sbagliare e ricrederci e rinnamorarsi ancora più forte di prima. Con Poesia, Allegria e Lotta. Sempre".

Come una fotografia in movimento della scena musicale contemporanea, la line up va da Alan Sorrenti a Lo Stato Sociale, da Alan Sorrenti con del materiale inedito prodotto da Ceri, a Meg e La rappresentante di Lista, dal cantautorato raffinato di Giorgio Poi ai suoni eclettici di Iosonouncane. E poi ancora Venerus con uno show unico in occasione della prima data del suo nuovo tour, il mix tra rap e cantautorato di Dutch Nazari, De Leo che presenta il suo nuovo disco Swarowski cantato praticamente da sole donne, Mobrici con il suo tour da solista, Tutti Fenomeni che porta al festival per la prima volta dal vivo il nuovo disco, gli artisti gen Z come Tredici Pietro. (ANSA).