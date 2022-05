Abiti contraffatti e furti di telefonini, 5 denunciati

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Quattro persone sono state denunciate per contraffazione e ricettazione, con 4mila capi di vestiario tra magliette e pantaloni sequestrati, e un presunto scippatore di telefonini è stato individuato e denunciato per ricettazione, nel corso di due distinte indagini che hanno però entrambe avuto come luogo di origine il quartiere Sarpi, la 'Chinatown' milanese. Lo ha reso noto il Comune di Milano.

Nella prima gli agenti del Nucleo anticontraffazione della Polizia Locale hanno compiuto "dei sopralluoghi in negozi di abbigliamento in via Paolo Sarpi che esponevano capi contraffatti di marchi emergenti particolarmente amati dai giovani. Gli agenti del Gruppo anti contraffazione hanno sequestrato le fatture che hanno permesso di individuare l'esatta provenienza degli articoli contraffatti, riconducibili a un importante distributore all'ingrosso di Milano Lacchiarella (Milano), attivo non solo in Lombardia ma anche in altre regioni del nord Italia". E' scattata quindi una perquisizione al magazzino nella quale sono stati sequestrati 4mila capi di vestiario tra magliette e pantaloni: tra i marchi contraffatti Louis Vuitton, Ralph Lauren, Puma, Jordan, Emporio Armani, Off White e altri ancora con i personaggi dei manga e degli anime giapponesi. Quattro persone, di età compresa tra 45 e 50 anni, di origine asiatica, sono state denunciate.

Sempre operando in via Sarpi gli agenti erano venuti a sapere di uno scippatore di telefonini. Proprio nel 'quartiere cinese' infatti era stata segnalata la presenza "di un uomo con uno zaino che rubava i cellulari ai passanti, prendendo di mira soprattutto le donne". Così in breve tempo è stato individuato e bloccato dagli agenti il presunto ladro, proprio mentre seguiva una ragazza impegnata in una conversazione telefonica al cellulare. L'uomo aveva nello zaino tre smartphone per un valore commerciale di circa 2.500 euro. Si tratta di un 33enne di origine nordafricana con precedenti per furto, rapina e spaccio di stupefacenti, che è stato denunciato per il reato di ricettazione. (ANSA).