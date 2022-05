Rissa tra sudamericani fuori da discoteca a Milano, 6 denunce

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Una rissa tra oltre una ventina di persone è scoppiata davanti a una discoteca latina, a Milano.

Sei le persone denunciate ma nessuno è rimasto seriamente ferito. È accaduto ieri poco dopo le 10 in via Giacosa, quando i residenti hanno segnalato le urla, davanti a una discoteca frequentata da latinos. All'arrivo delle Volanti vetri per terra e sei contusi: un boliviano, tre peruviani, un ecuadoriano e un italiano, tutti denunciati per rissa aggravata. (ANSA).