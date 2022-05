Problemi informatici anche a San Carlo e San Paolo Milano

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Anche alla Asst Santi Carlo e Paolo a Milano si sono verificati problemi informatici pur molto meno gravi di quelli che sta affrontando l'azienda ospedaliera che include Fatebenefratelli e Sacco, anche se la situazione viene considerata comunque "gestibile".

Al momento l'Areu, l'agenzia regionale di emergenza urgenza che gestisce il 118, non segnala particolari problemi e i pazienti non vengono portati in questi ospedali ma vengono smistati negli altri centri della città.

Al Policlinico di Milano, che può contare sulla clinica Mangiagalli e De Marchi, vengono mandati in particolare i bambini dato che l'ospedale dei bambini Buzzi e la Macedonio Melloni fanno parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e quindi hanno gli stessi problemi informatici. In generale al pronto soccorso del Policlinico al momento non si registrano problemi, con un aumento degli accessi intorno al 10%". (ANSA).