Motorini in fiamme davanti a sede del Comune Milano in via Larga

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Tre motorini hanno preso fuoco, per cause ancora da accertare, questa mattina dopo le 11 in via Larga davanti alla sede degli uffici del Comune di Milano che includono la sede principale dell'anagrafe.

Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme alte che hanno anche generato una fitta nuvola di fumo. (ANSA).