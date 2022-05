Invalido al 100% creando falsi certificati denunciato per truffa

(ANSA) - LODI, 02 MAG - Un collaboratore scolastico di 45 anni, si è "costruito" certificati fai da te realizzati così bene da ottenere l'invalidità al 100 %, ingannando anche la commissione esaminatrice della Asl. Con questa accusa, la Guardia di Finanza di Lodi lo ha denunciato per truffa aggravata all'Inps e falsità materiale sequestrandogli non solo tutte le somme percepite indebitamente, circa 8.700 euro in oltre due anni, ma anche la sua auto Mercedes. L'indagine è stata coordinata dal procuratore della Repubblica Domenico Chiaro.

Come spiegano le Fiamme Gialle, parte dei certificati erano stati interamente costruiti ad arte e, per un'altra parte, si trattava di certificati redatti regolarmente da medici ma alterati nei contenuti. Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria ha agito in seguito a una segnalazione per poi analizzare un certificato dopo l'altro, arrivando a scoprire tutti quelli contraffatti, in tutto o in parte, attestanti varie patologie. Prodotti dal 45enne a supporto della sua domanda, avevano tratto in inganno i medici legali dell'Inps che gli avevano riconosciuto una condizione di invalidità civile del 100%.

Nell'ambito delle verifiche, i finanzieri hanno individuato oltre una decina di certificati medici, sui quali figuravano anche visite ritenute mai effettuate. L'uomo risiede nella provincia di Lodi e da questa pensione di invalidità civile percepiva circa 300 euro al mese. (ANSA).