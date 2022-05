Intesa Sanpaolo,Jovanotti e Wwf a Milano con 'Ri-party-amo'

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Pulire e recuperare insieme 20 milioni di metri quadrati di spiagge, laghi, fiumi e fondali in tutta Italia. E' l'obiettivo di "Ry-party-amo", il grande progetto di sostenibilità ambientale e mobilitazione nazionale, promosso da Intesa Sanpaolo, e Wwf Italia insieme a Lorenzo Jovanotti e legato alle 12 tappe italiane del Jova Beach Party 2022. Per raccontare le azioni concrete dell'iniziativa, Lorenzo Jovanotti, Andrea Lecce, Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo, e Donatella Bianchi, Presidente Wwf Italia, intervengono a un evento all'Università Bicocca di Milano, il 3 maggio alle ore 11.30, trasmesso in diretta streaming sul sito web del Gruppo Intesa Sanpaolo e su ANSA.IT (ANSA).