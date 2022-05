Covid: a Scala via green pass ma restano tamponi e maschere

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Il teatro alla Scala di Milano sceglie la via della prudenza e anche ora che sono caduti gli obblighi per legge continua ad utilizzare per i lavoratori il protocollo di sicurezza messo a punto con il professor Giuliano Rizzardini, che è il responsabile di Malattie infettive dell'ospedale Sacco.

Ai dipendenti ieri è arrivata una mail del medico aziendale che spiega come siano confermate tutte le precauzioni ad eccezione della misurazione della temperatura e il controllo del green pass all'ingresso al lavoro.

Confermato quindi anche l'obbligo di mascherina con l'eccezione (ovvia e già in vigore) per chi suona strumenti a fiato. Confermata anche la richiesta dei tamponi di controllo ad intervalli regolari. Per il personale più a rischio - cioè cantanti, musicisti degli strumenti a fiato e ballerini - questo significa un test alla settimana. (ANSA).