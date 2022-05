A Milano nuova targa ricorda le atrocità in ex sede nazista SS

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Una nuova targa commemorativa è stata scoperta a Milano in quella che è stata la sede del comando delle SS durante la seconda guerra mondiale, l'ex Albergo Regina, luogo di tortura per prigionieri politici, dissidenti ed ebrei.

Ritrovamenti documentali degli ultimi anni negli archivi di Stato e di San Vittore, come spiegano dal Comune di Milano, hanno permesso di accertare che anche dei cittadini di religione ebraica sono passati per quelle stanze, in particolare nell'Ufficio IV B4 incaricato in maniera specifica della persecuzione degli ebrei, destinati a San Vittore e al binario 21. Per questa ragione, su proposta di alcuni dei firmatari della petizione popolare che nel 2010 portò all'affissione della prima targa all'ex Regina, nel testo commemorativo è stata inserita la parola "ebrei" al posto di "esseri umani" nel passaggio in cui recita: "Qui furono reclusi, torturati, assassinati, avviati ai campi di concentramento e di sterminio antifascisti, resistenti, ebrei di cui il nazismo e il fascismo avevano deciso il sistematico annientamento".

L'iniziativa, promossa dalla presidenza del Consiglio comunale, rientra nell'ambito delle azioni della piattaforma di 'Comune Milano è Memoria'. (ANSA).