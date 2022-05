Ferito in un incidente il giorno di Pasqua, morto 16enne

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - Coinvolto in un incidente in scooter nel pomeriggio del giorno di Pasqua al bivio per Roggione, sulla Codognese, in provincia di Cremona, e da allora ricoverato all'ospedale di Bergamo, non si è mai ripreso ed è morto nelle ultime ore Zakaria Enaji, 16enne di Maleo (Lodi) .

Il ragazzo viaggiava in scooter con un amico 15enne e l'impatto, diventato fatale ora, si era verificato con una Citroen Saxo guidata da un 21enne residente a Pizzighettone. Il motorino si è praticamente aperto in due ed è finito nell'aiuola spartitraffico. Feriti, ma non gravi, l'amico di Zakaria e l'automobilista. (ANSA).