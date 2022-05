Covid: in Lombardia 5.254 casi, in calo i ricoveri

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - Con 40.954 tamponi eseguiti, è di 5.254 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale in leggera salita al 12,8% rispetto al 12,5 di ieri.

Sono in leggero calo i ricoveri: se infatti sono 36 in terapia intensiva (+3). scendono a 1.183 negli altri reparti (-44). E' di 45 il numero di decessi che porta il totale da inizio pandemia a 39980.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1549 nuovi contagi, a Brescia 692, a Varese 410, a Monza 524, a Bergamo 424, a Como 310, a Pavia 336, a Mantova 233, a Cremona 149, a Lecco 218, a Lodi 147 e a Sondrio 125.

