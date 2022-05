1 maggio: Sala, sul lavoro è in corso rivoluzione epocale

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - Milano ha appena siglato un nuovo Patto sul lavoro tra Comune, sindacati e imprese perché "è cambiato tutto. In Italia e nel mondo. Da una recente indagine di Swg risulta che meno di un terzo degli italiani desidera il posto fisso. Il 62% pensa che in futuro si cambierà spesso azienda". Si parla "della totalità della popolazione italiana. È una rivoluzione epocale, a cui il mercato del lavoro deve venire incontro, non solo con la domanda, ma con l'offerta" dice il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Dopo la pandemia "sono arrivate le dimissioni di massa. Il fenomeno della Great Resignation, ci dice che il 40% dei lavoratori mondiali è pronto a cambiare lavoro, mentre tra aprile e giugno dell'anno scorso mezzo milione di italiani hanno dato le dimissioni - spiega - dibattere solo di smart working è veramente riduttivo". Secondo Sala, il Ministro Orlando sul lavoro "si sta impegnando in politiche coraggiose e avvedute. La proposta di accordo tra parti sociali a difesa dei salari credo che sia giusta, tanto più che non esclude il taglio del cuneo fiscale. Il vero problema è il rialzo del salario, l'adeguamento degli introiti al grado di ricchezza prodotta dall'attività". Va compreso "che diritti dei lavoratori e diritti delle imprese non sono antagonisti". La prima risposta dello Stato ai cittadini e alle imprese "deve essere: deburocratizzare - sottolinea - è di quasi 60 miliardi di euro il costo che ogni anno pesa sulle imprese italiane per via del malfunzionamento della burocrazia.

Un quarto del Pnrr".

Sala ricorda anche che soltanto nel 2022 "contiamo 190 morti sul lavoro. È inaccettabile. Questa non è più un'emergenza che riguarda il lavoro, è piuttosto un problema di sicurezza nazional e. A Milano abbiamo approntato protocolli innovativi sulla questione della sicurezza, lo stesso abbiamo fatto per Expo". (ANSA).