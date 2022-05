1 Maggio: giornalisti in piazza per diritto informazione

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - Le notizie di qualità e il lavoro correttamente retribuito sono l'unico baluardo contro la diffusione della precarietà e della disinformazione: questo, in sintesi, la posizione del sindacato dei giornalisti che anche quest'anno, come ormai tradizione prima della pandemia, è sceso in piazza in mattinata a Milano aderendo alle iniziative organizzate da Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo Maggio.

L'Associazione lombarda dei giornalisti (Alg), aderente alla Fnsi, ha sostenuto tutti i temi del lavoro - certezza occupazionale e dignità retributiva - e le politiche per la pace.

"Il mondo dell'informazione non può non essere in piazza.

Viviamo una stagione di fortissime difficoltà che affonda le sue radici nella crisi del settore esplosa già nel periodo pre-Covid - afferma il presidente dell'Alg, Paolo Perucchini -. La pandemia ha accentuato, di fatto, tutte le debolezze del nostro sistema con il risultato che le aziende, già incapaci di avere una visione di rilancio negli anni prima dell'arrivo del virus, ora hanno una scusa in più per tagliare posti di lavoro, ridurre le retribuzioni per gli assunti, tagliare i compensi per i freelance e imporre loro condizioni assurde di vita lavorativa".

Per il sindacato la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi mesi: "Siamo di fronte a una bomba a orologeria, non solo per chi opera nel settore di stampa, tv, radio e web, ma per tutti i cittadini: il peggioramento imposto dagli editori alle condizioni di lavoro di chi fa informazione contribuisce solo ad aumentare la precarietà dell'informazione stessa. E ciò porta a un unico risultato: il calo della qualità delle notizie, che significa campo libero a fake news e disinformazione".

(ANSA).