1 maggio: a Milano 'Primaggia', corteo precari e antagonisti

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - E' partito da piazza XXIV maggio, accanto alla Darsena, Primaggia, la parade precaria, ecologica o meglio climattivista e queer che nasce dalle ceneri della storica mayday parade e a raccoglie antagonisti, centri sociali, precari e non solo.

Ad aprire il corteo uno striscione rosa con la scritta 'Primaggia' e 'Strike the war', (ovvero fai lo sciopero dalla guerra) dietro a cui sfilano diverse centinaia di persone in un clima di lotta e di festa.

'Non pagheremo noi la vostra guerra. No al carovita', "Pd nemici del popolo', 'Landini servo' sono alcuni dei cartelli che portano i manifestanti per portare avanti le loro richieste che vanno dal salario minimo universale al salario minimo di 15 euro l'ora. Il percorso, accompagnato anche da musica e canti, è poi terminato all'Arco della Pace. (ANSA).