Tamponamento A21, automobilista accusato omicidio stradale

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 APR - E' stata la celerità delle informazioni diffuse dalla Polstrada a permettere di rintracciare, e di arrestare, l'automobilista coinvolto nell'incidente sulla autostrada A21 Torino-Piacenza in cui sono morti un uomo di 45 anni e il figlio di 11. L'uomo, un 29enne è ora accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

"In questi casi ogni minuto può fare la differenza. Decisiva è stata la strategia messa in campo dal Centro Operativo Polizia Stradale di Torino, che ha immediatamente diramato le ricerche del fuggiasco ai Comandi delle altre Forze di Polizia, impegnate proprio in quei momenti a vigilare una vasta porzione di territorio", spiega una nota della Questura di Alessandria.

L'auto, gravemente incidentata, è stata rintracciata ad Acqui Terme (Alessandria) con la collaborazione dei carabinieri.

I successivi approfondimenti hanno permesso di collocare il conducente del veicolo intercettato sul luogo del sinistro, facendo così scattare l'arresto. Sono in corso ulteriori e più approfondite indagini, coordinate dalle Procure della Repubblica di Pavia ed Alessandria, volte a ricostruire la complessa dinamica dell'incidente e ad accertare eventuali altre responsabilità degli altri coinvolti. (ANSA).