Sala, sul nuovo stadio siamo vicini a una conclusione

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - "Credo che noi arriveremo ad autorizzare il nuovo stadio con i nostri tempi, che non sono neanche dipendenti dalla mia volontà. Ormai dopo questo lungo processo siamo vicino alla conclusione del tutto, quindi spero che le società abbiano un altro po' di pazienza e che tutto si concluda al meglio".

Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine di un evento a Firenze, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull'ipotesi che il Milan possa costruire il nuovo stadio a Sesto San Giovanni e non all'interno del comune milanese.

Sala, tifoso interista, ha parlato anche della lotta scudetto tra Milan e Inter e della trasferta della Fiorentina a San Siro: "Se chiederò un regalo al sindaco Nardella? Io lo chiederei volentieri ma purtroppo sullo scudetto sono pessimista - ha detto -. Io per il calcio soffro e la botta di Bologna mi ha fatto dormire male la notte, credo e non lo dico per gufare che lo scudetto purtroppo vada nella direzione del Milan". (ANSA).