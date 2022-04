Inter: Inzaghi, se Handanovic non recupera pronto Radu

(ANSA) - MILANO, 30 APR - "Handanovic ha un problema importante che non gli ha permesso di esserci a Bologna. In caso di assenza di Handanovic giocherà Radu, avrà una carriera importante davanti a lui". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese. "Radu è sempre allenato nel migliore dei modi, non sono per l'alternanza dei portiere per me ci sono delle gerarchie, Handanovic ha fatto un'ottima stagione, Radu mi ha dato sempre fiducia e non ho pensato fosse necessario fargli fare gare in più". (ANSA).