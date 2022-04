In Duomo a Milano don Ciceri e Barelli proclamati beati

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Sono state svelate le foto dei due nuovi beati, don Mario Ciceri e Armida Barelli alle spalle dell'altare nella gremita cattedrale del Duomo di Milano. Il disvelamento dei ritratti, accompagnato da un lungo applauso di fedeli, è avvenuto a seguito della proclamazione della formula di rito per la beatificazione pronunciata in latino dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto della congregazione per le Cause dei Santi. Tra i concelebranti, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. "Abbiamo aperto una strada e rivolto un invito" ai ragazzi e alle ragazze, ha detto Delpini. "Ecco che cosa potreste fare: diventare santi".

Armida Barelli (1882-1952) è stata fondatrice della Gioventù Femminile dell'Azione Cattolica e cofondatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dell'Istituto secolare delle Missionarie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo e anche dell'Opera della Regalità per la liturgia. La Diocesi di Milano spiega in un comunicato che ha contribuito a formare migliaia di giovani donne che attraverso l'esempio della "sorella maggiore" hanno imparato ad amare Dio, il prossimo, la Chiesa e a spendersi attivamente nella società del proprio tempo. Mario Ciceri (1900-1945), nato in Brianza, è stato ordinato sacerdote nel 1924 e nominato vicario parrocchiale di Brentana di Sulbiate (Monza). Ha vissuto tutto il suo ministero in quella parrocchia a servizio dell'oratorio, dell'Azione Cattolica, dei malati e degli sfollati di guerra. Durante il secondo conflitto mondiale ha accompagnato i ricercati verso la Svizzera, fornendo loro documenti e lasciapassare falsi. Per questo ha ricevuto alla memoria la medaglia d'oro per la Resistenza. (ANSA).