Sospesi 3 lavoratori, sciopero cooperative appalti nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 29 APR - La difesa di due delegati sindacali e di un iscritto della Cisl "sospesi momentaneamente dal servizio in attesa che arrivi il provvedimento disciplinare" di una cooperativa che opera a Biandrate (Milano), in appalto con diverse altre a uno dei più grandi depositi magazzini dell'Esselunga, e alcune rivendicazioni sindacali, sono i motivi che hanno portato a un nuovo sciopero dalle 5 alle 11 di questa mattina dei lavoratori.

L'astensione dal lavoro è stata indetta da Cub Trasporti e Sol Cobas, ma al presidio si sono uniti anche iscritti ad altre sindacati confederali i cui lavoratori sono attivi nell'impianto. "Nella struttura non vi sono dipendenti diretti Esselunga ma lavoratori di varie cooperative - ha spiegato Maurizio Fratus, segretario provinciale Cub Trasporti -. Alla protesta hanno preso parte 200 persone sui 600 addetti. E' molto grave il fatto che durante lo sciopero, le cooperative abbiano fatto entrare dei lavoratori per sostituire quelli in sciopero in quel momento".

I lavoratori rivendicano - fra l'altro - miglioramenti salariali, la trasformazione da 'socio' delle cooperative a dipendente, piena sicurezza sul lavoro, malattie e infortuni pagati dal primo giorno. (ANSA).