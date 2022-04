'Le Email impossibili' di Guido Mezzera

(ANSA) - MILANO, 29 APR - I sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le paure, i disagi, i dolori, ma anche le speranze, le amicizie, la solidarietà di questo tempo segnato dalla pandemia: è il racconto di 'Le Email impossibili', e-book di Guido Mezzera per la collana 'I Canzonieri'.

Un periodo che viene descritto attraverso le parole di 72 e-mail "impossibili", la metà delle quali sono state scritte dagli studenti della scuola Galdus di Milano che hanno raccolto la provocazione dell'autore a proporre la loro lettera elettronica particolare. Ognuna delle e-mail è accompagnata da un'immagine fotografica, di Giuliana Moroni, che la introduce a fianco a un brevissimo commento. E come accaduto per il primo e-book, 'Un giorno dopo l'altro', anche da questo verrà realizzato uno spettacolo che andrà in scena in primavera-estate e vedrà i ragazzi della Galdus, protagonisti sul palco o dietro le quinte, ognuno dando il proprio contributo, ognuno protagonista.

Dalla home page del sito galdus.it si può scaricare la pubblicazione in formato e-book ed anche fare una donazione per borse di studio destinate alla formazione dei giovani studenti meritevoli della scuola. Una storia dunque, quella di questo nostro tempo, scritta a più mani e raccontata a più voci, secondo punti di vista e prospettive differenti, ma con il medesimo desiderio di condividere la vita e le esperienze di ciascuno: per non dimenticare, adesso e anche dopo.

Galdus è un ente di formazione nato nel 1990 a Milano nella zona della parrocchia di San Galdino da un gruppo di professionisti della formazione e dell'orientamento al lavoro.

Opera a Milano e Lodi, in sinergia con una rete di circa 2.000 aziende, per accompagnare e introdurre i giovani all'interno del mondo del lavoro attraverso i percorsi di formazione professionale e di alta formazione. (ANSA).