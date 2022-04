Lavoro: nel Varesotto si sperimentano 'break' per sicurezza

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Affermare una nuova cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso la definizione di una strategia condivisa per il rafforzamento dell'utilizzo nelle aziende dei 'Break Formativi'. È questo l'obiettivo di un accordo territoriale firmato dal presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Roberto Grassi, e dai segretari di Cgil Varese, Cisl dei Laghi e Uil Varese: Stefania Filetti, Marco Contessa, Antonio Massafra.

I 'Break Formativi', spiega una nota congiunta, sono una forma alternativa di formazione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che non avviene in aula, ma direttamente in azienda con queste caratteristiche: nei reparti e sulle postazioni di lavoro, attraverso brevi momenti ripetuti nel tempo e in orario di lavoro, con contenuti molto concreti e pratici.

Questi 'Break' si svolgono per piccoli gruppi e con momenti di breve durata ripetuti periodicamente, condotti direttamente dall'istruttore sul posto di lavoro per spiegare al personale le procedure di sicurezza riguardanti la loro specifica mansione con esercitazioni e addestramenti, come l'uso dei dispositivi di protezione e sulle procedure di emergenza. (ANSA).