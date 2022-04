Generali: lista del cda con Donnet vince in assemblea

(ANSA) - MILANO, 29 APR - La lista del cda uscente di Generali, con Andrea Sironi candidato come nuovo presidente e Philippe Donnet confermato ceo, vince in assemblea e ottiene il 39,2% del capitale della compagnia staccando di quasi 10 punti percentuali quella presentata dal gruppo Caltagirone che è arrivata al 29,4% grazie all'appoggio di Leonardo Del Vecchio (salito al 9,8%) e dei Benetton (con una quota del 4,7%). Ha votato a favore della prima lista il 55,9% del capitale presente in assemblea al momento votazione, quando ha partecipato il 70,6% del capitale, e per la seconda il 41,7%. Non ha invece superato lo sbarramento del 5% la lista di Assogestioni che si fermata all'1,9% del capitale presente.

Nel nuovo board di 13 componenti, 10 sono espressione del cda uscente e tre posti vanno ai candidati nella lista dell'imprenditore romano. Si tratta di Francesco Gaetano Caltagirone, Marina Brogi e Flavio Cattaneo. (ANSA).