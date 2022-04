Contest per talenti e nuovo singolo Fanya Di Croce

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Un'accademia di giovani talenti della musica, arrivata a portare sulle scene centinaia di ragazzi in varie tappe di un contest per tutta l'Italia; un nuovo singolo che appena uscito è al 25° posto nella classifica di AirPlay, accompagnato da un video che nei primi giorni di pubblicazione ha già abbondantemente superato le 20 mila visualizzazioni; un appuntamento dal vivo nella sua città insieme alle future promesse. Si apre così la stagione di Fanya Di Croce, 37 anni, cantautrice milanese. La forza interpretativa ne ha determinato il successo insieme all'impegno sociale per la sensibilizzazione contro la piaga del femminicidio con le canzoni e l'attività personale. Per questo sarà a Milano, il 7 maggio sera al locale Nove Studio, una tappa del Tour Contest "Promuovi la tua musica": palcoscenico per la scoperta di nuovi talenti, selezionati attraverso una piattaforma (www.promuovilatuamusica.it).

Un appuntamento nel periodo dell'uscita, il 22 aprile scorso, di "Diversi da ieri", l'ultimo singolo, brano che vuole raccontare quel momento di dubbio dopo la passione, o meglio il sentimento che si intreccia al timore di farsi male. Il video ufficiale è stato girato a New York ed è diffuso su Youtube (https://youtu.be/1diMn8uW_Cw). "Un successo inaspettato - spiega Fanya Di Croce -. Una conferma che c'è un forte bisogno di musica live e un'attenzione particolare verso la musica indipendente emergente". E sul singolo: "Non amo spiegare troppo il senso del testo, le canzoni hanno il potere di riuscire ad aprire la porta della nostra anima lasciando così libera l'interpretazione. Posso dire di aver scritto il testo pensando a quel famoso salto speciale che si trasformerà in volo, ma proprio quando le ali si spiegano e si sta per cominciare a planare placidi sulle atmosfere sperate, la forza e la passione di quel salto si attenuano". (ANSA).