Camici, difesa Fontana: 'Regione ha risparmiato mezzo milione'

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "Non c'è stato alcun illecito né di carattere penale né di carattere civilistico" bensì fornitura che è diventata donazione è che ha consentito a Regione Lombardia "di risparmiare 513 mila euro". E' quanto hanno sostenuto nel corso del loro intervento in udienza preliminare gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa, difensori del governatore lombardo Attilio Fontana tra gli imputati per il cosiddetto 'caso camici'.

I due legali, che hanno chiesto il proscioglimento, prima di lasciare l'aula hanno ribadito che "non c'è stata mai una gara, ma una offerta d'urgenza accettata come una fornitura a pagamento" di materiale che poi "si è deciso di donare".

Si riprende il 9 maggio per interloquire sulle modifiche al capo di imputazione apportate dalla procura, mentre il 13 maggio il gup Chiara Valori deciderà se mandare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per Fontana, per il cognato Andrea Dini, per l'ex direttore di Area spa Filippo Bongiovanni e la dirigente della società Carmen Schweigl e per il vicesegretario generale della Regione Pier Attilio Superti accusati di frode in pubbliche forniture. (ANSA).