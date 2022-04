Ramelli: Sala, capisco l'Anpi ma il corteo è autorizzato

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Capisco l'osservazione di Anpi ma il punto è che per me c'è una regola, che è quella data dalla legge e dalle decisioni del questore e del prefetto. Nel momento in cui loro autorizzano per me va bene". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del corteo promosso dalle sigle della destra radicale per commemorare la morte di Sergio Ramelli che si terrà domani sera in città e che è stato duramente criticato dall'Anpi. Per il presidente dell'Associazione partigiani di Milano, Roberto Cenati, il corteo è infatti "inaccettabile" visto che negli anni scorsi "si è sempre caratterizzato con l' esibizione di croci celtiche, saluti romani, chiamata del presente, con un forte richiamo nostalgico al passato militare e razzista del regime fascista".

Il sindaco Sala sarà invece domani mattina alla commemorazione istituzionale che si terrà come ogni anno ai giardini intitolati al giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di estrema sinistra. "Io andrò al ricordo come tutti gli anni, come vado ovunque perché mi sembra giusto e sono passaggi della storia della nostra città", ha spiegato Sala a margine della presentazione della 49esima edizione della Stramilano. (ANSA).