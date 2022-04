Nelle librerie Feltrinelli esplode la 'manga mania'

(ANSA) - MILANO, 28 APR - La 'manga mania' arriva in oltre 100 librerie Feltrinelli che, dal 28 aprile al 25 maggio, omaggiano l'universo letterario e visivo narrato dai Mangaka, i fumettisti giapponesi, attraverso anteprime, presentazioni, laboratori, proposte bibliografiche, e prodotti in esclusiva.

I manga - uno dei fenomeni letterari più vivaci degli ultimi anni - si sono imposti anche in Italia raggiungendo importanti volumi di mercato. I dati dell'AJPEA, l'associazione nazionale degli editori giapponesi, riportano, infatti, nel 2020 incassi per l'industria del manga pari a circa 4 miliardi e 845 milioni di euro, con un incremento del 23% rispetto all'anno precedente.

Un successo trainato in tempi recenti da titoli che hanno spopolato anche in Giappone, come Demon Slayer, Tokyo Revengers e Jujutsu Kaisen, delineando un trend sempre più in crescita: basti solo pensare che uno dei titoli manga tra i più venduti in Italia, My Hero Academia (Star Comics) nel 2020 ha sfiorato le 100.000 copie.

A firmare l'immagine della rassegna, l'artista italo-nipponico Nico Miyakawa: "Da italo-giapponese - racconta - sono cresciuto con la passione per il fumetto sin dalla tenera età. Un intrattenimento semplice e quotidiano, così attrattivo da tradursi in fonte d'ispirazione nel mio percorso da artista.

Guidato da un processo creativo fluido e naturale, nei disegni ho ricercato simboli e ricordi in grado di rappresentare la mia idea di Giappone e l'incredibile cultura Manga." Tanti gli eventi in programma nelle librerie di tutt'Italia, a partire da Milano, dove alla Feltrinelli piazza Piemonte sabato 7 maggio va in scena la presentazione del libro La Taverna di Mezzanotte (BAO Publishing) di Abe Yaro, da cui è stata tratta la serie originale Netflix Midnight Diner - Tokyo Stories.

